ट्रंप की होर्मुज ब्लॉकेड की धमकी के बाद…रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को दे दिया ये तगड़ा संकेत

रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि ईरान से जुड़े इस प्रस्ताव की जानकारी खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देशों को दे दी थी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। रूस पहले भी कई बार कह चुका है कि वह किसी लंबे समाधान के तहत ईरान के ‘एनरिच्ड यूरेनियम’ को अपने पास रखने के लिए तैयार है।