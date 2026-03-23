एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान रनवे पर ट्रक से टकराया, कई घायल, देखें VIDEO

एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान रनवे पर ट्रक से टकराया (X)
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट (LaGuardia Airport) पर एक गंभीर एयर ट्रैफिक दुर्घटना के कारण हवाईजहाज और रनवे संचालन पूरी तरह ठप हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एयर कनाडा एक्सप्रेस (Air Canada Express) की CRJ‑900 विमान रनवे 4 पर उतरते टाइम एक फायर ट्रक से टकरा गई, जिसके तुरंत बाद पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानों पर भूमिगत रोक लगा दी गई है।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने आधिकारिक पुष्टि की है कि रनवे पर उतरते समय विमान और एक फायर ट्रक में भारी टक्कर हुई। इसी दुर्घटना के बाद न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट को आपात स्थिति घोषित कर दिया गया और सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। FAA ने कहा है कि हवाई अड्डा कम से कम 18:00 GMT तक बंद रह सकता है।
शुरुआती ऑडियो रिकॉर्डिंग और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि टक्कर से पहले ही एटीसी (Air Traffic Control) ने पायलटों और जमीनी वाहन दोनों को बार‑बार रोकने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके, विमान और फायर ट्रक में टकराव हो गया, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई।
सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी दिखाई दे रहा है। एक वायरल क्लिप में देखा गया कि विमान का नाक भाग ऊपर उठ गया है और यात्री स्वयं नीचे उतर रहे हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट की सभी आपात सेवाएं मौके पर सक्रिय हैं, जिनमें Aircraft Rescue and Firefighting (ARFF) टीमें भी शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि कम से कम पांच फायर फाइटर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। कई यात्रियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, हालांकि अधिकारियों ने अब तक अंतिम चोटिलों की संख्या जारी नहीं की है।
FAA के एक बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट को आपात स्थिति में बंद कर दिया गया है और बहुत लंबे समय तक बंद रहने की संभावना है। पायलटों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि एयरपोर्ट संभवतः 18:00 GMT तक बंद रह सकता है, लेकिन आखिरी फैसला जारी जांच पर निर्भर करेगा।
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