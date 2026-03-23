एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान रनवे पर ट्रक से टकराया, कई घायल, देखें VIDEO

न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट (LaGuardia Airport) पर एक गंभीर एयर ट्रैफिक दुर्घटना के कारण हवाईजहाज और रनवे संचालन पूरी तरह ठप हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एयर कनाडा एक्सप्रेस (Air Canada Express) की CRJ‑900 विमान रनवे 4 पर उतरते टाइम एक फायर ट्रक से टकरा गई, जिसके तुरंत बाद पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानों पर भूमिगत रोक लगा दी गई है।