एक और देश पर स्ट्राइक कर बुरा फंसा इजराइल, ईरान को मिल गया खतरनाक सहयोगी, 24 घंटे में 60 से अधिक हमले

अभियानों में रॉकेटों की बौछार, आक्रामक ड्रोन हमले और तोपखाने से इजराइल में भारी गोलीबारी की गई। हमले में इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैन्य ठिकानों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। हमले सीधे तौर पर इजराइली सेना के जमावड़े, बख्तरबंद वाहन, सैन्य अड्डे और सैनिकों पर हुए।