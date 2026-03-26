‘ईरान ने मुझे दिया था सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव’, ट्रंप ने किया बड़ा दावा

ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने ही लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान को अमेरिका से भी डर है, जिससे वह खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने अमेरिका के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकारी ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान ने पांच बिंदुओं वाला अपना प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें साफ किया गया है कि किसी भी समझौते की शर्तें वही तय करेगा। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे हैं और फिलहाल समाधान की संभावना कम दिख रही है।