US-Israel vs Iran War: डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर कड़ा रुख, कहा-परमाणु खतरा एक कैंसर की तरह था, जिसे तुरंत निकालना पड़ा

उन्होंने कहा, '100 मिसाइलें 2,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उस महत्वपूर्ण वस्तु की ओर बढ़ रही थीं। वह वस्तु बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण थी। हम पर दागी गई उन 100 मिसाइलों में से सभी को तुरंत मार गिराया गया। उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया और वे समुद्र में गिर गईं। कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची। इस सफल बचाव का श्रेय 'पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम' को दिया गया।'