US Iran-War: होर्मुज में फिर शुरू हुई’टैंकर वॉर’, क्या दुनिया में मचने वाली है तबाही ?

Tanker War: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से रोजाना दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल (Tanker War) गुजरता है। मार्च 2026 में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे (Iran Conflict) तनाव के कारण यहां फिर से टैंकर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान ऐसा ही हुआ था, जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के तेल टैंकरों (Oil Tankers)पर हमले किए थे। अब इतिहास दोहराया जा रहा है, जहां ईरान ने कई विदेशी टैंकरों पर हमले किए हैं और अमेरिका नौसेना से टैंकरों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट ( US Navy Escorts)भेजने की योजना बना रहा है।