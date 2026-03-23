23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US Iran-War: होर्मुज में फिर शुरू हुई’टैंकर वॉर’, क्या दुनिया में मचने वाली है तबाही ?

Tanker War: होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हमलों से टैंकर युद्ध जैसी स्थिति बनी है। 1980 के दशक की तरह अमेरिका टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना भेज रहा है, तेल कीमतें आसमान छू रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 23, 2026

US Iran-War Strait of Hormuz

जंग के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य के हालात। (फोटो: AI)

Tanker War: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से रोजाना दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल (Tanker War) गुजरता है। मार्च 2026 में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे (Iran Conflict) तनाव के कारण यहां फिर से टैंकर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान ऐसा ही हुआ था, जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के तेल टैंकरों (Oil Tankers)पर हमले किए थे। अब इतिहास दोहराया जा रहा है, जहां ईरान ने कई विदेशी टैंकरों पर हमले किए हैं और अमेरिका नौसेना से टैंकरों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट ( US Navy Escorts)भेजने की योजना बना रहा है।

पुराना टैंकर युद्ध क्या था (Historical Background)

1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। युद्ध लंबा खिंच गया तो 1984 से इराक ने ईरान के तेल टैंकरों पर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाब में तटस्थ देशों के जहाजों पर हमला किया, खासकर वे जो इराक को सप्लाई दे रहे थे। अमेरिका ने 1987 में कुवैत के टैंकरों को अपनी ध्वज में बदलकर उनकी सुरक्षा की, जिसे ऑपरेशन अर्नेस्ट विल कहा गया। इस दौरान कई घटनाएं हुईं, जैसे USS स्टार्क पर गलती से हमला, जहां 37 अमेरिकी नौसैनिक मारे गए। ईरान ने माइंस बिछाए, जिससे कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए।

महत्वपूर्ण घटनाएं और सबक (Key Incidents)

1987 में ब्रिजटन टैंकर माइन से टकराया। 1988 में USS सन सैमुअल बी. रॉबर्ट्स माइन हिट होने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेयिंग मैंटिस चलाया और ईरानी जहाजों व प्लेटफॉर्म को नष्ट किया। इन घटनाओं से पता चला कि युद्ध में छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं। माइंस का खतरा आज भी बना हुआ है, जो जहाजों की आवाजाही को रोक सकता है।

2026 में वर्तमान स्थिति (Current Developments 2026)

अब 2026 में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाए हैं और कई तेल टैंकरों पर हमले किए हैं, जिससे जहाज रुके हुए हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सहयोगियों से माइंसवीपर मांगें हैं, लेकिन अमेरिका के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल जैसे नए हथियार हैं, जो खतरे को और बढ़ा रहे हैं।

भविष्य के खतरे और प्रभाव (Future Risks)

यह स्थिति तेजी से बढ़ सकती है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो दुनिया का तेल सप्लाई प्रभावित होगा, कीमतें और बढ़ेंगी। इतिहास बताता है कि ऐसे युद्ध में गलतियां महंगी पड़ती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि एस्कॉर्ट से ज्यादा माइंस क्लियर करना जरूरी है, लेकिन यह धीमी प्रक्रिया है।











खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

23 Mar 2026 02:44 pm

Published on:

23 Mar 2026 02:43 pm

Hindi News / World / US Iran-War: होर्मुज में फिर शुरू हुई’टैंकर वॉर’, क्या दुनिया में मचने वाली है तबाही ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एक और देश पर स्ट्राइक कर बुरा फंसा इजराइल, ईरान को मिल गया खतरनाक सहयोगी, 24 घंटे में 60 से अधिक हमले

विदेश

Patrika Analysis: Iran-Israel War को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी ने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया

Iran US War
विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध पर अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, 66% अमेरिकी जनता जंग के खिलाफ

Donald Trump
विदेश

ईरान ने मार गिराया अमेरिका-इज़रायल का ड्रोन, वीडियो किया शेयर

Iranian missile
विदेश

एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान रनवे पर ट्रक से टकराया, कई घायल, देखें VIDEO

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.