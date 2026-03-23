ईरान के खिलाफ युद्ध पर अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, 66% अमेरिकी जनता जंग के खिलाफ

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 24वां दिन है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में इस युद्ध की वजह से तबाही मच चुकी है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल और अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) सीज़फायर के मूड में नहीं हैं और ईरान के खिलाफ जीत चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो इस युद्ध में नहीं झुकेगा।