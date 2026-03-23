Patrika Analysis: Iran-Israel War को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी ने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया

सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की राचेल जिएम्बा ने इस हमले को लेकर कहा कि पहले से उत्पादन रुका होने से वैश्विक सप्लाई पर उतना असर नहीं हुआ, लेकिन इससे क्षेत्रीय बिजली संकट बढ़ेगा और कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होगा। वहीं, एक अन्य विश्लेषक ने कहा कि LNG कॉम्प्लेक्स की पूरी क्षमता लौटने में महीनों लग सकते हैं। वहीं, ईरानी हमले के चलते LNG पर निर्भर जापान, तुर्की और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ग्लोबल साउथ के कमजोर देशों में मांग घटेगी, जिससे आर्थिक संकट गहराएगा। इस हमले के बाद कतर ने ईरानी कार्रवाई की कड़ी निंदा की, ईरानी सैन्य-राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार देते हुए देश से निकाल दिया।