‘ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते, युद्ध के मैदान में देंगे जवाब’, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान की दो-टूक

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 24वां दिन है। मिडिल ईस्ट (Middle East) में इस युद्ध की वजह से तबाही मच चुकी है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल और अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों पर हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है। पहले इसे पूरी तरह से बंद रखा गया था, लेकिन फिर भारत (India) समेत कुछ देशों को उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकालने की अनुमति दे दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला, तो उसके सभी पवार प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। रविवार को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके जवाब में ईरानी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।