ईरान के खिलाफ सीज़फायर के लिए ट्रंप नहीं तैयार, मोजतबा ने भी दे दी धमकी

इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने भी अमेरिका और इज़रायल को धमकी दे दी है। उन्होंने ईद से पहले दिए एक संदेश में साफ कर दिया है कि उनके दुश्मन अमेरिका और इज़रायल की इस युद्ध में हार हो रही है। मोजतबा ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी देशवासियों के बीच धार्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में भिन्नताओं के बावजूद जो विशेष एकता पैदा हुई है, उसी के कारण अमेरिका और इज़रायल की इस युद्ध में हार हो रही है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों को धमकी भी दी कि अगर उन्होंने अपने हमले नहीं रोके, तो खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे।