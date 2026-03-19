मोजतबा खामेनेई ने दी अमेरिका-इज़रायल को धमकी – ‘लारीजानी के खून की हर बूंद का…’

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 20वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है। ईरान को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ है। अमेरिकी-इज़रायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत ईरान के कई बड़े नेता, सैन्य कमांडर समेत 2,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मंगलवार को ईरान के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी (Ali Larijani) की हत्या हो गई। वह ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के प्रमुख समन्वयक माने जाते थे। लारीजानी की मौत पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।