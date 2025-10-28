एमेज़ॉन निकालेगा 30,000 लोगों को नौकरी से, 2022 के बाद से सबसे बड़ी छंटनी

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी एमेज़ॉन (Amazon) की एक योजना से कंपनी में काम करने वाले कॉर्पोरेट वर्कर्स की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एमेज़ॉन करीब 30,000 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी में है। छंटनी की यह प्रोसेस आज यानी कि मंगलवार, 28 अक्टूबर से ही शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले के जानकार 3 लोगों ने इसकी पुष्टि की है।