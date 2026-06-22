भारत दौरे पर आएंगे जैमीसन ग्रीर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को मिलेगी रफ्तार

सूत्रों के अनुसार, ग्रीर और गोयल भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में शामिल प्रमुख व्यापारिक मुद्दों की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। हाल ही में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इस दौरान ट्रंप ने मोदी को मजबूत और कुशल वार्ताकार बताते हुए उनकी बातचीत की क्षमता की सराहना की थी।