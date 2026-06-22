यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बीच रूस में हाई अलर्ट, मॉस्को एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद, 7 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा हमला

Moscow Airports Shut: रूस की राजधानी मॉस्को में आज (सोमवार) को सुरक्षा कारणों के चलते चार प्रमुख हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यह कदम उस समय उठाया गया जब यूक्रेन की ओर से आए ड्रोन हमलों ने रूस की हवाई सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया। रूसी अधिकारियों के अनुसार, यह एक बड़ा ड्रोन हमला था, जिसे समय रहते रोक दिया गया और किसी बड़े नुकसान को टाल दिया गया।