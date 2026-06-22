कतर के PM ने नहीं मिलाया जेडी वेंस से हाथ, ईरानी समकक्ष के सामने हुए असहज, कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Photo-IANS)
अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की बातचीत खत्म हो गई। स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान एक समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस असहज दिखे। वायरल वीडियो में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अभिवादन किया, लेकिन इस दौरान वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाना भूल गए। वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया जाने लगा कि कतर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति का अपमान किया। कतर ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अभिवादन करने से इनकार कर दिया।
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