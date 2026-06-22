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विदेश

कतर के PM ने नहीं मिलाया जेडी वेंस से हाथ, ईरानी समकक्ष के सामने हुए असहज, कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया

स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान एक समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस असहज दिखे। कतर के पीएम स्विट्जरलैंड में उपराष्ट्रपति वेंस से हाथ मिलाना भूल गए। इस पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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भारत

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Pushpankar Piyush

Jun 22, 2026

US Vice President JD Vance

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Photo-IANS)

अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की बातचीत खत्म हो गई। स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान एक समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस असहज दिखे। वायरल वीडियो में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अभिवादन किया, लेकिन इस दौरान वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाना भूल गए। वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया जाने लगा कि कतर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति का अपमान किया। कतर ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अभिवादन करने से इनकार कर दिया।

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Updated on:

22 Jun 2026 11:28 am

Published on:

22 Jun 2026 11:16 am

Hindi News / World / कतर के PM ने नहीं मिलाया जेडी वेंस से हाथ, ईरानी समकक्ष के सामने हुए असहज, कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया

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