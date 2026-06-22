China Vs US : क्या चीन ने 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा कर अमेरिका से बदला लिया, आखिर क्या है मामला ?

China-America Relations : अमेरिका और चीन में तनातनी जग जाहिर है, लेकिन इसे कम करने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और उनके तमाम दावों व वादों के बावजूद इन दोनों ताकतवर देशों के रिश्तों में मधुरता नहीं आई है। अमरीका ने 80 कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों प्रतिबंध लगाए तो चीन ने भी अमेरिका की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। वाशिंगटन की ओर से चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के जवाब में चीन ने रक्षा और दुर्लभ पृथ्वी खनन में शामिल अमेरिकी कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिया है। बहरहाल दोनों देशों को एक दूसरे की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस हुआ और एक दूसरे से आगे रहने की होड़ में पहले शक गहराया और बाद में एक दूसरे की कं​पनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया के दोनों ताकतवर देशों में यह तनातनी परस्पर मधुर संबंधों के लिए अच्छी नहीं है।