America: फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर कब्ज़ा, 108 छात्र गिरफ़्तार

Palestine Support News : इजराइल और हमास के बीच जंग (Israe-Hamas War) के चलते अमरीका में फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में (Solidarity with the Palestinians) जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी (Columbia University) के छात्रों ने कैम्पस पर कब्ज़ा कर लिया (Students took over the campus), इस पर 108 छात्रों को गिरफ़्तार किया गया है । Students arrested) ।

America Agitation of solidarity for Palestinians in News In Hindi : इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच जंग (Israel-Palestine War) के चलते अमरीका में फ़िलिस्तीनियों के लिए एकजुटता का प्रदर्शन (Agitation of Solidarity for Palestinians) किया। संयुक्त राज्य अमरीका (United States of America) के कोलंबिया विश्वविद्यालय ( Columbia University) में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 108 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। अमरीका में फ़िलिस्तीनियों के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करने पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के दो छात्रों पर सरकार में बाधा डालने का अतिरिक्त आरोप लगाया गया था।

गाजा सॉलिडेरिटी कैम्प विदेशी मीडिया के अनुसार, छात्रों ने विश्वविद्यालय के मध्य भाग के हरे क्षेत्र में दर्जनों तंबू लगाए और एक बैनर लगाया। वहां "गाजा सॉलिडेरिटी कैम्प ( Gaza Solidarity Camp) लिखा हुआ था, छात्रों ने अपने समूह के इंस्टाग्राम एकाउंट IInstagram Account) पर भी मांगें पोस्ट कीं, जिसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन कंपनियों और संस्थानों को अलग करने का आह्वान किया गया, जो इजराइली हत्याओं और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे से लाभ उठाते हैं। मांगें पूरी होने तक कैम्प में रहेंगे उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे कैम्प में ही रहेंगे। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (New York Police Department) के अधिकारी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी लगाई और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन (Police Station) ले गए। सरकार में बाधा डालने से रोकने के प्रावधान जोड़े एक पुलिस अधिकारी (Police Officer) कैप्टन जैकलीन केन (Captain Jacqueline Kane) ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन (Press Conference) में छात्रों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की। विश्वविद्यालय परिसर में अतिक्रमण के लिए 108 छात्रों पर मामला दर्ज किया गया, जबकि दो छात्रों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकार में बाधा डालने से रोकने के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी जोड़े गए।