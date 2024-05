America : तारीख पर तारीख नहीं, मिलता है इन्साफ, NRI महिला को भारत में वापस मिली जायदाद

NRI woman gets property back in India through police : जो भारतीय विदेशों में जा कर बस जाते हैं और अपनी जायदाद के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए यह खबर सुखद है कि भारत में उनकी जायदाद सुरक्षित रहती है।