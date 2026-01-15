15 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

Flight में मॉडल्स का हंगामा, अपनी सीट छोड़कर फर्स्ट क्लास पर किया कब्जा, बुलानी पड़ गई पुलिस

Models arrested at Miami airport: अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में उस समय हंगामा मच गया, जब दो मॉडल्स अपनी सीट छोड़कर फर्स्ट क्लास में बैठ गईं और उठने से इंकार कर दिया।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 15, 2026

OnlyFans Models

मॉडल्स को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है। (PC: AI)

Models occupy first class seat: अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में दो मॉडल्स ने जमकर बवाल मचाया। दोनों ने अपनी सीट छोड़कर फर्स्ट क्लास पर कब्जा जमा लिया। केबिन क्रू ने उन्हें अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, तो वे हंगामा करने लगीं। काफी देर तक फ्लाइट में मॉडल्स की हरकतों के चलते दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी मॉडल्स का नाम सानिया ब्लैंचर्ड (Sania Blanchard) और जॉर्डन लैंट्री (Jordan Lantry) है।

लोग बोले - दोनों साइको हैं

मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने हंगामा करने वालीं दोनों मॉडल्स को हिरासत में लिया, लेकिन उनकी हरकतें तब भी बंद नहीं हुईं। दोनों पुलिस के सामने भी हंगामा करती रहीं। जॉर्डन लैंट्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सानिया ब्लैंचर्ड को चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। वह कह रही हैं कि मुझे प्लेन से इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं बैठी। सानिया ने एक लाल रंग का ट्रैकसूट पहना था, जिस पर साइको लिखा था। उनकी हरकत देखकर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें साइको ही करार दे रहे हैं।

Police के सामने अजीब हरकतें

जब पुलिस दोनों को अपने साथ ले जा रही थी, तब जॉर्डन लैंट्री अजीब हरकतें करनी लगीं। वह जमीन पर बैठ गईं और अधिकारियों से कहा कि उन्हें योग करना है। इससे पुलिस अधिकारी नाराज हो गए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, विमान में कई बार उन्हें चेतावनी दी गई और वापस अपनी सीट पर जाने को कहा गया। लेकिन दोनों फर्स्ट क्लास पर ही कब्जा जमाए रहीं। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों पर नशे में विमान में हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी मॉडल्स को मियामी के टर्नर गिलफोर्ड नाइट करेक्शनल सेंटर में रखा गया, मगर अगले ही दिन उन्हें छोड़ दिया गया।

हरकतों पर कोई पछतावा नहीं

पुलिस हिरासत से बाहर आकर OnlyFans मॉडल्स सानिया ब्लैंचर्ड और जॉर्डन लैंट्री ने कहा कि उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वे हॉट हैं। लैंट्री ने अमेरिकन एयरलाइंस के एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की बात स्वीकारी है। जब अधिकारी ने बोर्डिंग पास दिखाने को कहा, तो मॉडल ने जवाब दिया कि हमारे पास नहीं है। हम नशे में हैं और आप हमसे निपटना नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर दोनों अपनी इस अजीब हरकतों को वीरता के तौर पर पेश कर रही हैं। उन्हें इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अमेरिकी एयरलाइंस की तरफ से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। वहीं, मांग उठ रही है कि ऐसे यात्रियों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाना चाहिए।

Updated on:

15 Jan 2026 11:43 am

Published on:

15 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / World / Flight में मॉडल्स का हंगामा, अपनी सीट छोड़कर फर्स्ट क्लास पर किया कब्जा, बुलानी पड़ गई पुलिस

