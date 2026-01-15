Flight में मॉडल्स का हंगामा, अपनी सीट छोड़कर फर्स्ट क्लास पर किया कब्जा, बुलानी पड़ गई पुलिस

पुलिस हिरासत से बाहर आकर OnlyFans मॉडल्स सानिया ब्लैंचर्ड और जॉर्डन लैंट्री ने कहा कि उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वे हॉट हैं। लैंट्री ने अमेरिकन एयरलाइंस के एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की बात स्वीकारी है। जब अधिकारी ने बोर्डिंग पास दिखाने को कहा, तो मॉडल ने जवाब दिया कि हमारे पास नहीं है। हम नशे में हैं और आप हमसे निपटना नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर दोनों अपनी इस अजीब हरकतों को वीरता के तौर पर पेश कर रही हैं। उन्हें इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अमेरिकी एयरलाइंस की तरफ से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। वहीं, मांग उठ रही है कि ऐसे यात्रियों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाना चाहिए।