वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर अमेरिका ने किया हमला, 11 लोगों की मौत

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेज़ुएला से निकले एक जहाज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला से ड्रग्स लेकर जा रहे एक जहाज पर हमला किया है। यह हमला कैरेबियन सागर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस हमले की घोषणा करते हुए बताया कि यह जहाज इंटरनेशनल वॉटर्स में था और इसे वेनेज़ुएला के कुख्यात आपराधिक संगठन ट्रेन डी अरागुआ (Tren de Aragua) द्वारा संचालित किया जा रहा था। अमेरिका ने फरवरी में ही ट्रेन डी अरागुआ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था।
वेनेज़ुएला से ड्रग्स लेकर जा रहे इस जहाज पर अमेरिकी हमले में 11 लोग मारे गए। इन सभी को ट्रेन डी अरागुआ का सदस्य बताया जा रहा है। इस हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा है कि यह हमला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करना चाहते हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी सेना ने ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर सटीक हमला किया। ट्रंप ने दावा किया कि जहाज पर मौजूद लोग नार्कोटेररिस्ट थे और अमेरिका में ड्रग्स लाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि ट्रंप और रुबियो ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में यह जहाज तबाह हो गया है और साथ ही इस पर मौजूद ड्रग्स भी।
वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) ने अभी तक इस हमले पर कोई सीधी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। हालांकि वेनेज़ुएला के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि इस हमले का जो वीडियो ट्रंप ने दिखाया है, वो एआई जनरेटेड है। इस वीडियो की जांच की जा रही है और फिलहाल इसमें हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले हैं।