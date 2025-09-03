Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर अमेरिका ने किया हमला, 11 लोगों की मौत

American Strike On Boat: अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में 11 लोग मारे गए।

भारत

Tanay Mishra

Sep 03, 2025

American strike on alleged drugs carrying boat from Venezuela
American strike on alleged drugs carrying boat from Venezuela (Photo - New York Post on social media)

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेज़ुएला से निकले एक जहाज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला से ड्रग्स लेकर जा रहे एक जहाज पर हमला किया है। यह हमला कैरेबियन सागर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस हमले की घोषणा करते हुए बताया कि यह जहाज इंटरनेशनल वॉटर्स में था और इसे वेनेज़ुएला के कुख्यात आपराधिक संगठन ट्रेन डी अरागुआ (Tren de Aragua) द्वारा संचालित किया जा रहा था। अमेरिका ने फरवरी में ही ट्रेन डी अरागुआ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था।

11 लोगों की मौत

वेनेज़ुएला से ड्रग्स लेकर जा रहे इस जहाज पर अमेरिकी हमले में 11 लोग मारे गए। इन सभी को ट्रेन डी अरागुआ का सदस्य बताया जा रहा है। इस हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा है कि यह हमला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करना चाहते हैं।

अमेरिका में ड्रग्स लाने की थी साजिश

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी सेना ने ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर सटीक हमला किया। ट्रंप ने दावा किया कि जहाज पर मौजूद लोग नार्कोटेररिस्ट थे और अमेरिका में ड्रग्स लाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि ट्रंप और रुबियो ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में यह जहाज तबाह हो गया है और साथ ही इस पर मौजूद ड्रग्स भी।

मादुरो की तरफ से हमले पर नहीं आई सीधी प्रतिक्रिया

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) ने अभी तक इस हमले पर कोई सीधी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। हालांकि वेनेज़ुएला के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि इस हमले का जो वीडियो ट्रंप ने दिखाया है, वो एआई जनरेटेड है। इस वीडियो की जांच की जा रही है और फिलहाल इसमें हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Sept 2025 12:08 pm

Published on:

03 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / World / वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर अमेरिका ने किया हमला, 11 लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट