वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर अमेरिका ने किया हमला, 11 लोगों की मौत

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेज़ुएला से निकले एक जहाज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला से ड्रग्स लेकर जा रहे एक जहाज पर हमला किया है। यह हमला कैरेबियन सागर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस हमले की घोषणा करते हुए बताया कि यह जहाज इंटरनेशनल वॉटर्स में था और इसे वेनेज़ुएला के कुख्यात आपराधिक संगठन ट्रेन डी अरागुआ (Tren de Aragua) द्वारा संचालित किया जा रहा था। अमेरिका ने फरवरी में ही ट्रेन डी अरागुआ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था।