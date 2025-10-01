कभी धरती से टकाराया था एस्टेरॉयड, कांच के टुकड़े दे रहे गवाही लेकिन गड्ढा हुआ गायब

साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में वैज्ञानिकों को छोटे-छोटे चमकीले कांच के टुकड़े मिले हैं। ये टुकड़े न तो ज्वालामुखी से बने हैं और न ही इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। दशकों से इन रहस्यमयी कांच के टुकड़ों ने वैज्ञानिकों को उलझाए रखा था। अब ताज़ा रिसर्च से पता चला है कि ये किसी विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद बने थे, जो लाखों साल पहले धरती से टकराया था। हैरानी की बात यह है कि इतनी भीषण टक्कर का गड्ढा अभी तक कहीं नहीं मिला। गड्ढे का गायब होना काफी हैरानी की बात है।