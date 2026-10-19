होर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल के जहाज में हुआ धमाका, अवैध रास्ते पर समुदी बारूदी सुरंग से टकराने पर हुआ हादसा

ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद इस तरह के मामले पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। अमेरिका की नेवी के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में समुदी आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो गई है और इसके लिए उन्होंने ही वैकल्पिक रास्ते बताए हैं, जिन्हें आईआरजीसी ने अवैध घोषित किया हुआ है। इन रास्तों पर समुदी बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हैं। ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा अवैध घोषित रास्तों से गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान ये जहाज अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे वो ईरानी नेवी से बच सके, लेकिन इस दौरान वो समुदी बारूदी सुरंगों से नहीं बच पा रहे।