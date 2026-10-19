19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल के जहाज में हुआ धमाका, अवैध रास्ते पर समुदी बारूदी सुरंग से टकराने पर हुआ हादसा

Oil Tanker Explodes In Strait of Hormuz: आईआरजीसी ने जानकारी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल का जहाज समुद्री बारूदी सुरंग का शिकार बन गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 19, 2026

Container ship accident in Strait of Hormuz

होर्मुज स्ट्रेट में जहाज बना समुद्री बारूदी सुरंग का शिकार। (Representational Photo/ANI)

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में एक और तेल का जहाज समुदी बारूदी सुरंग का शिकार बन गया है। ईरान (Iran) की आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने जानकारी दी कि अवैध रास्ते से गुज़र रहे तेल के एक जहाज की समुदी बारूदी सुरंग से टक्कर हो गई, जिससे जहाज में धमाका हुआ और फिर आग लग गई।

ईरान के आदेश का उल्लंघन कर रहा था जहाज

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार तेल का जहाज होर्मुज स्ट्रेट में अवैध रास्ते से गुज़रते हुए ईरान के आदेश का उल्लंघन कर रहा था। इसी दौरान वो समुदी बारूदी सुरंग से टकरा गया और उसके इंजन रूम में धमाका हो गया और फिर जहाज जलने लगा। जहाज को इस धमाके और आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आईआरजीसी के अनुसार इस हादसे के बाद जहाज पूरी तरह बेकार हो गया, क्योंकि धमाका उसके इंजन रूम में हुआ।

बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले

ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद इस तरह के मामले पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। अमेरिका की नेवी के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में समुदी आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो गई है और इसके लिए उन्होंने ही वैकल्पिक रास्ते बताए हैं, जिन्हें आईआरजीसी ने अवैध घोषित किया हुआ है। इन रास्तों पर समुदी बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हैं। ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा अवैध घोषित रास्तों से गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान ये जहाज अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे वो ईरानी नेवी से बच सके, लेकिन इस दौरान वो समुदी बारूदी सुरंगों से नहीं बच पा रहे।

ईरानी चेतावनी का हो रहा है असर

ईरान की सेना के समन्वय उप-प्रमुख और ईरानी नेवी के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सय्यारी (Habibollah Sayyari) ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी देते हुए कहा, "होर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर इस जलमार्ग से किसी ने भी बिना समन्वय के गुज़रने की कोशिश की, तो सही नहीं होगा। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और वो देखेगा कि उसके साथ क्या होता है।" इस चेतावनी के बाद तेल के कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट में बिना समन्वय के अवैध रास्तों से गुज़रने की कोशिश करते हुए समुदी बारूदी सुरंगों का शिकार बने हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Oct 2026 03:06 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:56 pm

Hindi News / World / होर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल के जहाज में हुआ धमाका, अवैध रास्ते पर समुदी बारूदी सुरंग से टकराने पर हुआ हादसा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

यमन में सेना के ट्रेनिंग कैंप पर ईरान समर्थित हूतियों का बड़ा हमला, 18 जवानों की मौत

Yemen Houthis Revenue Sources
विदेश

ग्रीक कोस्ट गार्ड के जहाज से टकराई प्रवासियों की नाव, 6 लोगों की मौत

Boat accident
विदेश

'भारत-अमेरिका समझौते के बेहद करीब', ट्रेड डील पर बोले मार्को रुबियो, रूसी तेल पर छूट की भी बताई वजह

Marco Rubio
विदेश

फ्रांस हिंसा के बीच इंटीरियर मिनिस्टर ने की इस्तीफे की पेशकश, राष्ट्रपति मैक्रों ने ठुकराया, पुलिसिंग में बदलाव के दिए निर्देश

France riots Macron rejects resignation
विदेश

मिडिल ईस्ट के 12 देशों में अमेरिका का सिक्योरिटी अलर्ट: ईरान-हूति हमलों का जताया खतरा, एयरस्पेस बंद होने की आशंका

US Security Alert
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.