सेना की इन्फेंट्री में महिलाओं की होगी एंट्री! सैन्य प्रमुख ने कह दी बड़ी बात, अगर समाज को स्वीकार्य है तो…

Indian Army Chief Upendra Dwivedi: भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि वह सेना की इन्फ्रेंटी में महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन यह सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं को कमजोर वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सेनाध्यक्ष ने कहा कि सेना का ध्यान जेंडर न्यूट्रैलिटी पर है। उन्होंने कहा कि अगर स्टैंडर्ड समान हैं, अगर क्षमताएं समान हैं और भारत में एक राष्ट्र के रूप में समाज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो यह (कॉम्बैट रोल) कल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल और ऑपरेशनल बाधाओं के कारण महिलाओं को इन्फेंट्री में शामिल करना बड़ी चुनौती है।