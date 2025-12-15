ऑस्ट्रेलिया हमलावर बाप-बेटे का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, हाथ लगा बड़ा सबूत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में हमलावरों की पहचान बाप-बेटे के रूप में हुई है। 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम दोनों सिडनी में रहते थे। साजिद अकरम एक फ्रूट शॉप चलाते थे और उनके पास छह लाइसेंसी हथियार थे, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया माना जा रहा है। नवीद अकरम हाल ही में बेरोजगार हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद अकरम मारे गए, जबकि नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस हिरासत में हैं। जांच में दोनों का पाकिस्तानी मूल सामने आया है। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि नवीद लाहौर मूल के बताए जा रहे हैं और उन्होंने सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी।