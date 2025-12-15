15 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

ऑस्ट्रेलिया हमलावर बाप-बेटे का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, हाथ लगा बड़ा सबूत

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के हमलावारों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 15, 2025

ऑस्ट्रेलिया हमले का आरोपी (X-@SumitHansd)

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध बोंडी बीच पर रविवार शाम को एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार के पहले दिन आयोजित 'चनुका बाय द सी' कार्यक्रम के दौरान हुआ। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया एंटी-सेमिटिक आतंकी हमला करार दिया है।

हमले में 16 की मौत 40 से ज्यादा घायल

हमला शाम करीब 6:47 बजे आर्चर पार्क क्षेत्र में हुआ, जो बोंडी बीच के पास है। दो हमलावरों ने लंबी राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 10 साल की एक बच्ची सहित 16 लोग मारे गए। सबसे बुजुर्ग पीड़ित 87 वर्ष का था। घायलों में बच्चे और दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। एक बहादुर नागरिक अहमद अल अहमद ने निहत्थे होकर एक हमलावर से बंदूक छीन ली, जिससे कई जानें बचाई गईं।

हमलावरों की पहचान

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में हमलावरों की पहचान बाप-बेटे के रूप में हुई है। 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम दोनों सिडनी में रहते थे। साजिद अकरम एक फ्रूट शॉप चलाते थे और उनके पास छह लाइसेंसी हथियार थे, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया माना जा रहा है। नवीद अकरम हाल ही में बेरोजगार हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद अकरम मारे गए, जबकि नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस हिरासत में हैं। जांच में दोनों का पाकिस्तानी मूल सामने आया है। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि नवीद लाहौर मूल के बताए जा रहे हैं और उन्होंने सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी।

पाकिस्तान कनेक्शन

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों पाकिस्तानी मूल के थे। हमलावरों की कार में ISIS के झंडे मिले। नवीद अकरम पहले एएसआईओ (ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी) की नजर में था, क्योंकि उसका ISIS से जुड़े एक सेल से संपर्क था। पुलिस इसे आईएस से प्रेरित आतंकी हमला मान रही है, जो यहूदी समुदाय को टारगेट कर किया गया।

क्या बोली मां?

आतंकी हमले में शामिल आतंकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वे दक्षिणी समुद्री तट पर मछली मारने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकी नवीद के बैकग्राउंड का पता चलते ही पुलिस ने सिडनी के पश्चिम में बोनीरिग में उसके घर को घेर लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवीद की मां वेरेना (Verena) ने बताया कि उसका बेटा, जो एक बेरोजगार राजमिस्त्री था, उसने रविवार सुबह परिवार से आखिरी बार बात की थी। उसने बताया कि वह वीकेंड पर अपने पिता के साथ जर्विस बे गया था।

Published on:

15 Dec 2025 11:07 am

Hindi News / World / ऑस्ट्रेलिया हमलावर बाप-बेटे का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, हाथ लगा बड़ा सबूत

