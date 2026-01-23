भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने फिर उगला जहर, हिंदुओं की हत्या पर तौहीद हुसैन ने कहा…

बांग्लादेश (Bangladesh) में छात्र आंदोलन की वजह से बढ़ी राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा था। तभी से शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ भारत (India) सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। शेख हसीना के जाने के बाद से देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया। हिंदुओं की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया है। बांग्लादेश की तरफ से अक्सर ही भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।