16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

55 साल बाद भी पॉलिसी मेकिंग क्यों मजबूत नहीं कर पाया बांग्लादेश? रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

Bangladesh Policy Making: बांग्लादेश ने 55 सालों में सामाजिक और आर्थिक तरक्की तो की। लेकिन नीतियां बनाने में अब भी पिछड़ा हुआ है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि…नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Oct 16, 2026

bangladesh

पॉलिसी बनाने में पिछड़ा बांग्लादेश। जानें वजह? (सोर्स- ANI)

Bangladesh Governance Latest Update: भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पिछले 55 सालों में सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी तरक्की की है। देश ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन नीतियां बनाने और उन्हें सही तरीके से लागू करने के मामले में अब भी कई चुनौतियां हैं। एक नई रिपोर्ट ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में मजबूत नीतियां बनाने के लिए जरूरी संस्थागत क्षमता की कमी है। अधिकारियों के बार-बार तबादले, कम समय तक एक पद पर बने रहना और विशेषज्ञता को नजरअंदाज करना इसकी बड़ी वजहें हैं। सवाल यह है कि जब देश ने इतने सालों में विकास किया है, तो उसकी नीति व्यवस्था अब भी कमजोर क्यों है?

अधिकारियों के बार-बार तबादले से बिगड़ती है योजना

बांग्लादेश में नीति बनाने की प्रक्रिया को लेकर ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट में कई अहम सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी बनाने में में बुनियादी स्तर से आगे बढ़ने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है।

इसकी एक बड़ी वजह सरकारी अधिकारियों का बार-बार तबादला है। कई बार अधिकारियों को किसी विभाग की जिम्मेदारी तो मिल जाती है, लेकिन उनके पास उस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। ऐसे में उन्हें पहले काम की बुनियादी बातें सीखनी पड़ती हैं। जब तक वे विभाग की जरूरतों और समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है। कुछ अधिकारी सुधारों को लागू करने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। इससे लंबे समय की योजनाएं प्रभावित होती हैं। साथ ही, पहले किए गए काम और अनुभव का फायदा भी पूरी तरह नहीं मिल पाता।

विशेषज्ञता और संस्थागत याददाश्त की कमी बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में कहा गया है कि समस्या केवल योग्य लोगों की कमी नहीं है। असली परेशानी यह है कि संस्थानों में अनुभव और जरूरी जानकारी को लंबे समय तक संभालकर नहीं रखा जाता। ढाका यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉ. सैयद अब्दुल हामिद के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था के ऐसे तरीके लंबे समय के सुधारों को तैयार करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता कमजोर करते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी अधिकारी को स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव नहीं है और उसे अचानक इससे जुड़े विभाग में भेज दिया जाता है, तो उसे पहले क्षेत्र को समझने में समय लगेगा। वहीं, अनुभवी अधिकारी को दूसरी जिम्मेदारी मिलने पर पुरानी योजनाओं की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसका असर डिजिटल सरकारी सेवाओं पर भी पड़ता है। नेतृत्व बदलने के बाद नई व्यवस्था शुरू करने से पुराने सिस्टम के साथ दोहराव हो सकता है। इससे सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी का खतरा बढ़ता है।

सुधार के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है?

रिपोर्ट में नीति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। गैर-जरूरी तबादलों पर रोक लगानी चाहिए। अधिकारियों को पर्याप्त समय तक एक ही विभाग में काम करने का मौका मिलना चाहिए।

इसके अलावा, नीतियां बनाने के पीछे के कारणों और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इससे नए अधिकारियों को पुराने अनुभवों से सीखने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को नीति निर्माण में शामिल करना चाहिए। भरोसेमंद आंकड़ों और शोध के आधार पर फैसले लेने से नीतियां ज्यादा प्रभावी बन सकती हैं। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के सामने चुनौती सिर्फ नई नीतियां बनाने की नहीं है। असली जरूरत ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जो अनुभव को बचाए, विशेषज्ञों को सही जिम्मेदारी दे और सुधारों को लगातार आगे बढ़ाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 05:01 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:47 pm

Hindi News / World / 55 साल बाद भी पॉलिसी मेकिंग क्यों मजबूत नहीं कर पाया बांग्लादेश? रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान की एयर डिफेंस शक्ति फरवरी के मुकाबले बेहतर, सेना के प्रवक्ता ने दी जानकारी

Mohammad Akrami-Nia
विदेश

बाकू में चीन की इजराइल को दो-टूक: गाजा पट्टी फिर से खोलें, वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाना बंद करें

CICA summit
विदेश

ISI ने भारत में जासूसी बजट बढ़ाकर किया 1,300 करोड़, HUMINT नेटवर्क के ज़रिए नेवी और एयरफोर्स को निशाना बनाने का प्लान

Terrorist-ISI
विदेश

परिवार के सामने उठाया, अगले दिन मिली टीचर की लाश; बलूचिस्तान में नहीं थम रहा शिक्षकों की मौत का सिलसिला

Pakistan Baloch Teacher Custodial Killing
विदेश

फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? भारत को लेकर IMF की चेतावनी

IMF India report
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.