55 साल बाद भी पॉलिसी मेकिंग क्यों मजबूत नहीं कर पाया बांग्लादेश? रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

Bangladesh Governance Latest Update: भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पिछले 55 सालों में सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी तरक्की की है। देश ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन नीतियां बनाने और उन्हें सही तरीके से लागू करने के मामले में अब भी कई चुनौतियां हैं। एक नई रिपोर्ट ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में मजबूत नीतियां बनाने के लिए जरूरी संस्थागत क्षमता की कमी है। अधिकारियों के बार-बार तबादले, कम समय तक एक पद पर बने रहना और विशेषज्ञता को नजरअंदाज करना इसकी बड़ी वजहें हैं। सवाल यह है कि जब देश ने इतने सालों में विकास किया है, तो उसकी नीति व्यवस्था अब भी कमजोर क्यों है?