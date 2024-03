World News : भारत और बेलारूस में व्यापार की संभावनाएं जागीं,भारतीय उद्योगपतियों से 12 मार्च को मिलेंगे बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक

नई दिल्ली
Published: Mar 11, 2024 04:31:34 pm

भारत की विदेश और व्यापार नीति के कारण विदेशों ( World News) से भारत (latest india news in hindi) के राजनयिक रिश्ते बेहतर हुए हैं और उद्योगों व व्यापार के लिए भी नई राहें हमवार हुई हैं। अब भारत और बेलारूस के बीच व्यापार की दिशा में नई पहल की संभावना जागी है । बेलारूस (Belarus news in hindi ) के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक (Foreign Minister of Belarus Sergei Alenik ) 12 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। ध्यान रहे कि बेलारूस यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है, और उसने वर्ष 2021-22 के लिए यूएनएससी की गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवा का समर्थन किया था । वहीं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठकों में बेलारूस ने भारत का समर्थन किया था।

भारतीय उदयोगपतियों से बातचीत करेंगे जानकारी के अनुसार, इस यात्रा के दौरान सर्गेई एलेनिक कई मंत्रालयों और विभागों के साथ भारतीय उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ अरसा पहले मिस्र, मालदीव, अंगोला और बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करने के दौरान उन्होंने उनके साथ आपसी हितों और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की थी।