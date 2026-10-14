चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने माना – ईरान पर हमले फिलहाल इज़रायल के लिए सही नहीं

नेतन्याहू के ऑफिस ने इस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है कि इज़रायली पीएम फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ने कई बार ईरान पर फिर से हमले करने की बात उठाई थी और ट्रंप ने उनसे कहा था कि वह आगे बढ़ सकते हैं और ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सैन्य कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल देने का कोई वादा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट में इज़रायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि इंटेलिजेंस के आकलन में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़रायल के तुरंत किसी सैन्य अभियान को सही ठहराया जा सके।