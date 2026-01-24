बस का रास्ता रोकना पड़ा साइकिल सवार को भारी, हुआ चारों खाने चित्त

Blocking way of bus goes wrong
दुनिया में सनकी और ज़िद्दी लोगों की कोई कमी नहीं है। कई लोग अपनी ज़िद और सनक के चलते दूसरों को परेशान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी ज़िद पूरी करने के लिए दूसरों को असुविधा पहुंचाने से भी नहीं कतराते। लेकिन अक्सर ऐसी हरकतें उन्हें भारी पड़ जाती हैं और बाद में उन्हें अपनी गलती पर पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक साइकिल सवार शख्स ने चलती बस का रास्ता जानबूझकर ब्लॉक कर दिया।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स साइकिल चलाते हुए बस के सामने धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि बस उससे आगे नहीं निकल पाती। वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स जानबूझकर बस ड्राइवर को परेशान कर रहा है और बस का रास्ता ब्लॉक कर देता है। यह वीडियो इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहा और कई यूज़र्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
कुछ देर तक साइकिल सवार की इस हरकत को बर्दाश्त करने के बाद बस ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और बस को साइकिल के पिछले पहिए पर चढ़ा देता है। इससे साइकिल का पिछला पहिया पूरी तरह पिचक जाता है। अपनी साइकिल का हाल देखकर साइकिल सवार शख्स हैरान रह जाता है और अपनी हरकत पर पछताने लगता है। वीडियो में वह बस ड्राइवर से पूछता भी नजर आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसकी सनक ही इस स्थिति की वजह बनी होती है।
