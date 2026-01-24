बस का रास्ता रोकना पड़ा साइकिल सवार को भारी, हुआ चारों खाने चित्त

दुनिया में सनकी और ज़िद्दी लोगों की कोई कमी नहीं है। कई लोग अपनी ज़िद और सनक के चलते दूसरों को परेशान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी ज़िद पूरी करने के लिए दूसरों को असुविधा पहुंचाने से भी नहीं कतराते। लेकिन अक्सर ऐसी हरकतें उन्हें भारी पड़ जाती हैं और बाद में उन्हें अपनी गलती पर पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक साइकिल सवार शख्स ने चलती बस का रास्ता जानबूझकर ब्लॉक कर दिया।