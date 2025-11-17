बांग्लादेश से भागी शेख हसीना को दी शरण, यह दुर्भाग्यपूर्ण, बीएनपी सीनियर लीडर ने भारत को जम कर कोसा

बहरहाल हसीना अगस्त 2024 से भारत में हैं। बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। रिजवी का बयान ऐसे वक्त आया है जब ICT ने हसीना को जुलाई विद्रोह में मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। बीएनपी का आरोप है कि हसीना भारत से ही अवामी लीग के कुछ नेताओं को निर्देश दे रही हैं। भारत ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिजवी ने अंत में चेतावनी दी है– “लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि कानून का सम्मान भी है। भारत को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा हुआ है – बांग्लादेश की जनता के साथ या एक फरार अपराधी के साथ।”