Nigeria Bomb Blast: मस्जिद में नमाज के दौरान बड़ा धमाका, 10 लोगों की मौत, बगावत वाले इलाके में फिर फैली दहशत

Nigeria Mosque Blast नाइजीरिया के मैदुगुरी में एक मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार शाम को हुई इस घटना ने एक बार फिर उस इलाके में फिर से मिलिटेंट हिंसा का डर पैदा कर दिया है, जिसने सालों से बगावत झेली है।