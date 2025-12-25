25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

विदेश

Nigeria Bomb Blast: मस्जिद में नमाज के दौरान बड़ा धमाका, 10 लोगों की मौत, बगावत वाले इलाके में फिर फैली दहशत

Maiduguri Mosque Explosion: नाइजीरिया के मैदुगुरी के एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ है। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। शाम की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 25, 2025

Nigeria Bomb Blast

नाइजीरिया के मस्जिद में धमाका। (फोटो- IANS)

Nigeria Mosque Blast नाइजीरिया के मैदुगुरी में एक मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार शाम को हुई इस घटना ने एक बार फिर उस इलाके में फिर से मिलिटेंट हिंसा का डर पैदा कर दिया है, जिसने सालों से बगावत झेली है।

हालांकि, अभी तक किसी हथियारबंद ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। मिलिशिया लीडर बाबाकुरा कोलो ने इस घटना को एक संदिग्ध बम धमाका बताया है।

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि मिलिटेंट पहले भी मैदुगुरी में सुसाइड बॉम्बर और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करके मस्जिदों और भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों को निशाना बना चुके हैं।

शाम की नमाज में इकट्ठा हुए थे लोग

गवाहों के मुताबिक, धमाका गम्बोरू मार्केट इलाके में एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ, जहां मुसलमान शाम की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे।

अचानक हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। नमाज पढ़ने वाले मलबे और धुएं के बीच अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे।

कोलो ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस मस्जिद के अंदर लगाया गया होगा और नमाज के बीच में उसमें धमाका हुआ होगा।

गवाहों ने क्या कहा?

उधर, कुछ गवाहों ने दावा किया कि धमाका एक सुसाइड बॉम्बर ने किया होगा। हालांकि अधिकारियों ने इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है।

बता दें कि मैदुगुरी बोर्नो राज्य की राजधानी है, जो जिहादी ग्रुप बोको हराम और उसकी ब्रांच इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे विद्रोह के केंद्र में रहा है।

काफी समय से मैदुगुरी में नहीं हुआ था हमला

मैदुगुरी में हाल के सालों में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। इस बीच, यह घटना निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए खास तौर पर चिंताजनक है। बोको हराम ने 2009 में बोर्नो राज्य में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के मकसद से अपना विद्रोह शुरू किया था।

2009 से नाइजीरिया में तनातनी

यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक, नाइजीरिया 2009 से जिहादी बगावत से जूझ रहा है। इस लड़ाई में कम से कम 40,000 लोगों की जान गई है और देश के नॉर्थ-ईस्ट में करीब 20 लाख लोग बेघर हुए हैं।

इसमें बहुत ज्यादा मानवीय नुकसान हुआ है और हिंसा की वजह से कई समुदाय बार-बार बेघर हुए हैं। एक दशक पहले लड़ाई अपने पीक पर थी, लेकिन अब हमलों में कमी आई है।

पड़ोसी देश तक फैल गई है हिंसा

यह हिंसा नाइजीरिया की सीमाओं से आगे बढ़कर पड़ोसी देशों नाइजर, चाड और कैमरून तक फैल गई है। जिससे इलाके की सुरक्षा की कोशिशें और मुश्किल हो गई हैं।

अब नॉर्थ-ईस्ट नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हिंसा के फिर से बढ़ने की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि सालों से लगातार मिलिट्री दबाव और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन के बावजूद बागी ग्रुप जानलेवा हमले करने में सक्षम हैं।

Updated on:

25 Dec 2025 08:34 am

Published on:

25 Dec 2025 08:28 am

Nigeria Bomb Blast: मस्जिद में नमाज के दौरान बड़ा धमाका, 10 लोगों की मौत, बगावत वाले इलाके में फिर फैली दहशत

