ब्रिटिश पीएम स्टार्मर पहुंचे भारत, मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात

Keir Starmer arrives in India (Photo - ANI)
ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) आज सुबह भारत (India) आ गए हैं। दो दिवसीय भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम का विमान सुबह ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, जहाँ उनका शानदार स्वागत हुआ। स्टार्मर का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल और महाराष्ट्र के कार्यकारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat), महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) मौजूद रहे।
ब्रिटिश पीएम बनने के बाद स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा है। दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती के लिए उनका यह दौरा काफी अहम है। यह दौरा भारत और ब्रिटेन की मज़बूत और गतिशील पार्टनरशिप में एक नया अध्याय शुरू करेगा।
स्टार्मर, मुंबई में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 'विज़न 2030' पहल के तहत पीएम मोदी और स्टार्मर, भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप के विकास पर चर्चा करेंगे।
ब्रिटिश पीएम स्टार्मर, 100 से ज़्यादा लोगों के डेलिगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। इस डेलिगेशन में व्यापारिक नेता, सांस्कृतिक हस्तियाँ और विश्वविद्यालय प्रमुख शामिल हैं। इतने बड़े डेलिगेशन के साथ भारत आने के पीछे ब्रिटिश पीएम का उद्देश्य ब्रिटेन में निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।
