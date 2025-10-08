ब्रिटिश पीएम स्टार्मर पहुंचे भारत, मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) आज सुबह भारत (India) आ गए हैं। दो दिवसीय भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम का विमान सुबह ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, जहाँ उनका शानदार स्वागत हुआ। स्टार्मर का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल और महाराष्ट्र के कार्यकारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat), महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) मौजूद रहे।