डच सेमीकंडक्टर कंपनी ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – “भारतीय प्रधानमंत्री से सीखे यूरोपीय नेता”

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ करने वाले लोगों की दुनियाभर में कोई कमी नहीं है। दुनियाभर में पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। पीएम मोदी के प्रशंसकों में अब डच सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल (ASML) का नाम भी शामिल हो गया है। नीदरलैंड (Netherlands) की चिपमेकर कंपनी एएसएमएल के सीईओ क्रिस्टोफ फूक्वे (Christophe Fouquet) ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच यह मुलाकात करीब दो घंटे चली। इसके बाद कंपनी के एक एग्ज़ीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकर्क (Frank Heemskerk) ने पीएम मोदी और फूक्वे की मुलाकात के बारे में जानकारी दी।