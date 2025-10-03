Patrika LogoSwitch to English

डच सेमीकंडक्टर कंपनी ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – “भारतीय प्रधानमंत्री से सीखे यूरोपीय नेता”

डच सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Dutch company ASML praises PM Narendra Modi

Dutch company ASML praises Indian PM Narendra Modi (Photo - Patrika Graphics)

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ करने वाले लोगों की दुनियाभर में कोई कमी नहीं है। दुनियाभर में पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। पीएम मोदी के प्रशंसकों में अब डच सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल (ASML) का नाम भी शामिल हो गया है। नीदरलैंड (Netherlands) की चिपमेकर कंपनी एएसएमएल के सीईओ क्रिस्टोफ फूक्वे (Christophe Fouquet) ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच यह मुलाकात करीब दो घंटे चली। इसके बाद कंपनी के एक एग्ज़ीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकर्क (Frank Heemskerk) ने पीएम मोदी और फूक्वे की मुलाकात के बारे में जानकारी दी।

जमकर की पीएम मोदी की तारीफ

हीम्सकर्क ने पीएम मोदी और फूक्वे की मुलाकात के बारे में बताते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हीम्सकर्क ने बताया कि पीएम मोदी का बिज़नेस-फ्रेंडली रवैया बेहद ही सकारात्मक है जिससे फूक्वे की उनसे मुलाकात काफी अच्छी रही। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कंपनी के सीईओ की बातें सुनी, बल्कि अपना फीडबैक भी दिया। हीम्सकर्क ने तो यह तक कह दिया कि यूरोपीय नेताओं को भारतीय प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए कि जो कंपनियाँ निवेश करती हैं, नेताओं को उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए।

यूरोपीय नेताओं की आलोचना

हीम्सकर्क ने बेल्जियम (Belgium) की राजधानी ब्रसेल्स (Brussels) में आयोजित एक बिज़नेस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय नेताओं की आलोचना भी की। हीम्सकर्क ने कहा कि यूरोपीय नेताओं से तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। हीम्सकर्क ने मज़ाकिया अंदाज़ में यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में किसी सीनियर अधिकारी से मिलना, किसी यूरोपीय कमिश्नर से मिलने से आसान है।

