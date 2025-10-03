तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर की गोलीबारी, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया जिसका तालिबानी लड़ाकों ने विरोध किया। बहस बढ़ने पर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पाकिस्तानी सैनिकों ने भी गोलीबारी की। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने देश में टीटीपी की उपस्थिति की बात करते हुए पहले गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में तालिबान के लड़ाकों ने भी गोलीबारी की। दोनों पक्षों के बीच रुक-रूककर झड़प चल रही है।