तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर की गोलीबारी, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

Taliban vs. Pakistan (Photo - Patrika Graphics)
अफगानिस्तान (Afghanistan) और पाकिस्तान (Pakistan) बॉर्डर पर तालिबान (Taliban) लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ महीने पहले तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी भी हुई थी। हालांकि बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया था लेकिन दोनों पक्षों के बीच टेंशन खत्म नहीं हुई थी। अब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर मामला भड़क उठा है। गुरुवार को तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की।
जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया जिसका तालिबानी लड़ाकों ने विरोध किया। बहस बढ़ने पर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पाकिस्तानी सैनिकों ने भी गोलीबारी की। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने देश में टीटीपी की उपस्थिति की बात करते हुए पहले गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में तालिबान के लड़ाकों ने भी गोलीबारी की। दोनों पक्षों के बीच रुक-रूककर झड़प चल रही है।
दोनों पक्षों के बीच झड़प की वजह से बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक न तालिबान की तरफ से और न पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।
