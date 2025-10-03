Patrika LogoSwitch to English

विदेश

तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर की गोलीबारी, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

Tension On Afghanistan-Pakistan Border: तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के एक बार फिर एक-दूसरे पर गोलीबारी की है। इससे दोनों देशों की बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Taliban vs. Pakistan

Taliban vs. Pakistan (Photo - Patrika Graphics)

अफगानिस्तान (Afghanistan) और पाकिस्तान (Pakistan) बॉर्डर पर तालिबान (Taliban) लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ महीने पहले तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी भी हुई थी। हालांकि बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया था लेकिन दोनों पक्षों के बीच टेंशन खत्म नहीं हुई थी। अब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर मामला भड़क उठा है। गुरुवार को तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की।

कहाँ पर हुई झड़प?

जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया जिसका तालिबानी लड़ाकों ने विरोध किया। बहस बढ़ने पर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पाकिस्तानी सैनिकों ने भी गोलीबारी की। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने देश में टीटीपी की उपस्थिति की बात करते हुए पहले गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में तालिबान के लड़ाकों ने भी गोलीबारी की। दोनों पक्षों के बीच रुक-रूककर झड़प चल रही है।

बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

दोनों पक्षों के बीच झड़प की वजह से बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक न तालिबान की तरफ से और न पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

विदेश

