‘ट्रंप ने अमेरिकी साख पर बट्टा लगा दिया…’, मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के पेंटागन के पूर्व अधिकारी

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के पूर्व प्रेस सचिव कर्नल डेव लापन ने वेनेजुएला में की गई हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़ास निकाली है। कर्नल डेव लापन ने कहा कि ट्रंप के इस आदेश का आधार क्या था? इसका मकसद क्या था? इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इसे लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की इस कार्रवाई ने अमेरिकी साख पर बट्टा लगा दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता को उसके मित्र देशों व साझेदारों के सामने नुकसान हुआ है।