ट्रंप ने वेनेजुएला से जबरन मांगा 50 बैरल तेल तो नई राष्ट्रपति ने दिया सीधा जवाब, कहा- अमेरिकी हमले में…

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह शोक उन युवाओं को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने राष्ट्रपति मादुरो की रक्षा में अपनी जान दी।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 07, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज। (फोटो- X/ANI)

वेनेजुएला की नई कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने मंगलवार को कराकस में हाल ही में हुए अमेरिकी हमले में हुई मौतों और वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद सात दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

रोड्रिग्ज ने कहा कि यह शोक की अवधि ऑपरेशन के दौरान जान गंवाने वालों को सम्मान देने के लिए घोषित की जा रही है। उन्होंने कहा- मैंने उन युवा पुरुषों और महिलाओं के सम्मान व गौरव में सात दिनों के शोक की घोषणा करने का फैसला किया है, जिन्होंने वेनेजुएला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी।

अमेरिकी हिरासत में मादुरो

रोड्रिग्ज ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को वापस करने की भी मांग की। जो फिलहाल न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हैं।

रोड्रिग्ज ने आगे कहा कि वेनेजुएला में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। हम एक शांतिप्रिय लोग हैं, एक शांतिप्रिय देश हैं, जिस पर हमला किया गया।

इससे पहले, जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए तो रोड्रिग्ज ने कहा था- हमारे देश में वेनेजुएला की सरकार प्रभारी है और कोई नहीं। वेनेजुएला पर कोई विदेशी एजेंट शासन नहीं कर रहा है।

जांच के लिए तीन अधिकारियों को किया गया नियुक्त

वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी ऑपरेशन में हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि, देश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने दर्जनों मौतों की जांच के लिए तीन अधिकारियों को नियुक्त किया है।

रोड्रिग्ज का यह बयान तब आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारी भारी मात्रा में तेल अमेरिका को देंगे।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा- मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी वाला तेल सौंपेंगी।

उन्होंने आगे कहा- यह तेल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा और उस पैसे को अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं कंट्रोल करूंगा, ताकि यह पक्का हो सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए हो।

ट्रंप ने कहा- मैंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से इस प्लान को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। तेल को स्टोरेज जहाजों से ले जाया जाएगा और सीधे अमेरिका में अनलोडिंग डॉक पर लाया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

