ट्रंप ने वेनेजुएला से जबरन मांगा 50 बैरल तेल तो नई राष्ट्रपति ने दिया सीधा जवाब, कहा- अमेरिकी हमले में…

रोड्रिग्ज ने कहा कि यह शोक की अवधि ऑपरेशन के दौरान जान गंवाने वालों को सम्मान देने के लिए घोषित की जा रही है। उन्होंने कहा- मैंने उन युवा पुरुषों और महिलाओं के सम्मान व गौरव में सात दिनों के शोक की घोषणा करने का फैसला किया है, जिन्होंने वेनेजुएला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी।