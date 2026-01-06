वेनेजुएला के बाद इस इलाके पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, धमकी के बाद PM ने सबको कर दिया अलर्ट! कहा- अगर हमला हुआ तो…

इसके जवाब में फ्रेडरिक्सेन ने कहा कि जब वह किसी दूसरे नाटो सदस्य पर हमला करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, फ्रेडरिक्सेन ने ट्रंप के नए बयान की भी आलोचना की। जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है।