Earthquake: 6.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाया हाहाकार, फिलीपींस में कांप उठी धरती

दुनियाभर में भूकंप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं। फिलीपींस (Philippines) जैसे देशों में तो अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। आज, गुरुवार, 7 दिसंबर को फिलीपींस में फिर भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। यह भूकंप दावाओ ओरिएंटल (Davao Oriental) प्रांत में बैकुलिन (Paluan) से 16 किलोमीटर ईस्टर्न साउथईस्ट और सैंटियागो (Santiago) से 27 किलोमीटर ईस्ट में आया। भारतीय समयानुसार समय भूकंप आज सुबह 8 बजकर 32 मिनट पर आया और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।