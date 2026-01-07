Earthquake: 6.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाया हाहाकार, फिलीपींस में कांप उठी धरती

Earthquake in Philippines (Representational Photo)
दुनियाभर में भूकंप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं। फिलीपींस (Philippines) जैसे देशों में तो अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। आज, गुरुवार, 7 दिसंबर को फिलीपींस में फिर भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। यह भूकंप दावाओ ओरिएंटल (Davao Oriental) प्रांत में बैकुलिन (Paluan) से 16 किलोमीटर ईस्टर्न साउथईस्ट और सैंटियागो (Santiago) से 27 किलोमीटर ईस्ट में आया। भारतीय समयानुसार समय भूकंप आज सुबह 8 बजकर 32 मिनट पर आया और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार फिलीपींस में आज आए भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर रही। ऐसे में इसका झटका प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के इलाकों में भी महसूस हुआ।
फिलीपींस में आज आया भूकंप काफी तेज़ था। भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के इलाकों में भी घरों में पंखे, टेबल और अन्य सामान हिलने लगा, जिससे लोग घबरा गए। ऐसे में वो चीखते-चिल्लाते हुए अपने घरों से बाहर भाग निकले, जिससे भूकंप के प्रभाव से बचा जा सके।
फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान (Philippines Institute Of Volcanology And Seismology) ने अलर्ट जारी किया है कि इस भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स की भी आशंका है। ऐसे में भूकंप प्रभावित क्षेत्र और आसपास के कुछ इलाकों में नुकसान हो सकता है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' (Ring Of Fire) पर स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंप आते हैं, जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए प्रसिद्ध प्रमुख विवर्तनिक प्लेट सीमाओं का एक क्षेत्र है।
