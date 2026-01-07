‘यूरोप की कायरता से हैरान हूं, वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसका है, फिर भी…’, इस देश ने भी ट्रंप को सुनाया

हेन ने कहा- अब तक हमने मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन में ऐसे अमेरिकी हमले देखे थे। आखिरी बार 1989 में पनामा पर हमला हुआ था। अब वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमला और बमबारी। साथ ही प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करना, एक नई राह दिखा रहा है।