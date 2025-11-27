देखें Video: कैसे हॉन्ग कॉन्ग में आग का गोला बनीं इमारतें, 44 मौतें, 300 से ज्यादा लापता

दमलकल विभाग ने बताया कि मरने वालों में एक 37 वर्षीय फायरफाइटर भी शामिल हैं। विभाग ने उन्हें बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रशासन ने कहा कि कुछ लोग अब भी इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक संख्या बताना अभी संभव नहीं है। बचाव दल के लिए धुएं, ऊंचाई और संकरी सीढ़ियां सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। प्रशासन ने बताया कि घटनास्थल पर 700 से अधिक फायर फाइटर्स मौजूद हैं। कई जगहों पर हाईड्रॉलिक सीढ़ियों के जरिए ऊंची मंजिलों पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं।