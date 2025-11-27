Patrika LogoSwitch to English

देखें Video: कैसे हॉन्ग कॉन्ग में आग का गोला बनीं इमारतें, 44 मौतें, 300 से ज्यादा लापता

हॉन्ग कॉन्ग की हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गया है। अग्निकांड में अब तक 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से अधिक घायल हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 27, 2025

Hong Kong fire

हॉन्ग कॉन्ग में बिल्डिंग में लगी आग (फोटो-@SMO_VZ)

Hong Kong Fire: हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर एक बड़े आवासीय परिसर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई हाई राइज बिल्डिंग्स को अपनी चेपट में ले लिया। वांग फुक कोर्ट नामक 2,000 फ्लैटों वाले इस आवासीय परिसर में हुए अग्निकांड में अब तक 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग लापता हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। इधर, घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि वांग फुक कोर्ट के ये टावर बांस की मचान से ढके हुए थे। हॉन्ग कॉन्ग में निर्माण और मरम्मत कार्यों में बांस की मचान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से आग तेजी से फैली।

हॉन्ग कॉन्ग प्रशासन के मुताबिक यह आग दोपहर 2.51 मिनट (स्थानीय समय अनुसार) पर लगी। इसके बाद देखते ही देखते 31 मंजिला टावरों की कई मंजिलों तक फैल गई। हॉन्ग कॉन्ग फ्रायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को देखते हुए लेवल-5 अलार्म फायर घोषित किया, जोकि आग की सबसे गंभीर श्रेणी में आता है।

मौके पर 700 से अधिक फायर फाइटर्स मौजूद

दमलकल विभाग ने बताया कि मरने वालों में एक 37 वर्षीय फायरफाइटर भी शामिल हैं। विभाग ने उन्हें बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रशासन ने कहा कि कुछ लोग अब भी इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक संख्या बताना अभी संभव नहीं है। बचाव दल के लिए धुएं, ऊंचाई और संकरी सीढ़ियां सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। प्रशासन ने बताया कि घटनास्थल पर 700 से अधिक फायर फाइटर्स मौजूद हैं। कई जगहों पर हाईड्रॉलिक सीढ़ियों के जरिए ऊंची मंजिलों पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं।

Updated on:

27 Nov 2025 07:18 am

Published on:

27 Nov 2025 07:16 am

देखें Video: कैसे हॉन्ग कॉन्ग में आग का गोला बनीं इमारतें, 44 मौतें, 300 से ज्यादा लापता

