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कैलिफोर्निया के बैंक में बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा घेरे में लिया गया इलाका

America Bomb Threat: कैलिफोर्निया के चेस बैंक इमारत में बम धमकी और एक व्यक्ति द्वारा कई लोगों को अंदर रोक लेने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, FBI और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया।

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भारत

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Devika Chatraj

Jun 03, 2026

California bank Bomb Threat

कैलिफोर्निया के बैंक में बम की धमकी (Video Screenshot)

California Bank Bomb Threat: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य स्थित बेकर्सफील्ड शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चेस बैंक (Chase Bank) की एक इमारत में बम धमकी मिलने और एक व्यक्ति के अंदर कई लोगों के साथ खुद को बंद कर लेने की घटना सामने आई। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू की।

मौके पर पहुंची पुलिस

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बेकर्सफील्ड पुलिस विभाग को दोपहर करीब 1:00 बजे सूचना मिली कि चेस्टर एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट स्थित चेस बैंक बिल्डिंग में बम धमकी से जुड़ी एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया।

इमारत के अंदर लोगों को बनाया गया बंधक

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि एक वयस्क व्यक्ति ने इमारत के भीतर मौजूद कई समुदाय सदस्यों के साथ खुद को बंद कर लिया था, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग मौके से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली।

क्राइसिस नेगोशिएशन टीम की भूमिका अहम

घटना के दौरान पुलिस की क्राइसिस नेगोशिएशन टीम लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रही और बातचीत के जरिए स्थिति को शांत करने की कोशिश करती रही। रिपोर्ट के अनुसार, टीम के प्रयासों से एक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से आत्मसमर्पण कराने में सफलता मिली। इस पूरी कार्रवाई में FBI (Federal Bureau of Investigation) की वार्ता टीम और DHS के अधिकारी भी शामिल रहे।

इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास की कई इमारतों को खाली करा दिया और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में ले लिया। जांच में अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया, जिससे स्थिति पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सके।

न्यूज रिपोर्ट में हुआ खुलासा

न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बेकर्सफील्ड पुलिस विभाग के सार्जेंट एरिक सेलेडॉन ने बताया कि संकट वार्ता टीम और एफबीआई की मदद से एक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से आत्मसमर्पण कराने में सफलता मिली।

मामले की जांच जारी

फिलहाल पुलिस और संघीय एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। किसी भी तरह की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को अभी भी बनाए रखा गया है।

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Published on:

03 Jun 2026 01:03 pm

Hindi News / World / कैलिफोर्निया के बैंक में बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा घेरे में लिया गया इलाका

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