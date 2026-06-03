कैलिफोर्निया के बैंक में बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा घेरे में लिया गया इलाका

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि एक वयस्क व्यक्ति ने इमारत के भीतर मौजूद कई समुदाय सदस्यों के साथ खुद को बंद कर लिया था, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग मौके से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली।