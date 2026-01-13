13 जनवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

इतिहास का सबसे बड़ा सोना चोर निकला ये भारतीय शख्स, 400 किलो सोने को एयरपोर्ट से कर दिया था गायब

कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी 400 किलो सोने की चोरी मामले में ‘प्रोजेक्ट 24K’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्सलान चौधरी को टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया।

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 13, 2026

सोना चोर गिरफ्तार (X)

कनाडा पुलिस ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 वर्षीय अर्सलान चौधरी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सोमवार को टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई, जब वह दुबई से कनाडा लौटा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी का कनाडा में कोई स्थायी पता नहीं है। यह कार्रवाई ‘प्रोजेक्ट 24K’ के तहत की गई है, जो अप्रैल 2023 में हुई हाई-प्रोफाइल गोल्ड चोरी की जांच से जुड़ी है।

कैसे हुई थी 400 किलो सोने की चोरी?

अप्रैल 2023 में ज्यूरिख से आई एक शिपमेंट, जिसमें करीब 400 किलो शुद्ध सोना (लगभग 6,600 गोल्ड बार) और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा शामिल थी, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यह घटना कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मानी जाती है।

अर्सलान चौधरी पर गंभीर आरोप

पुलिस ने अर्सलान चौधरी पर $5,000 से अधिक की चोरी, अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय किए जा चुके हैं या उनके खिलाफ कनाडा-व्यापी वारंट जारी हैं।

भारत में छिपा एयर कनाडा का पूर्व कर्मचारी

जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सिमरन प्रीत पनेसर को लेकर हुआ है, जो एयर कनाडा का पूर्व कर्मचारी है। आरोप है कि उसने एयरलाइन के आंतरिक सिस्टम में हेरफेर कर शिपमेंट को गलत दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार, पनेसर फिलहाल भारत में छिपा हुआ है। पिछले साल उसे चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के फ्लैट में ट्रेस किया गया था। उसके खिलाफ कनाडा-वाइड गिरफ्तारी वारंट जारी है।

भारत से लौटते ही पकड़ा गया एक और आरोपी

इस केस में ब्रैम्पटन निवासी आर्चित ग्रोवर को मई 2024 में भारत से कनाडा लौटते समय पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था।

अब तक किन्हें किया गया गिरफ्तार

  • परमपाल सिद्धू (54) – एयर कनाडा के पूर्व कर्मचारी
  • अमित जलोटा (40) – ओंटारियो निवासी
  • प्रसाद परमालिंगम (36) – ब्रैम्पटन
  • अली रजा (37) – टोरंटो
  • अम्माद चौधरी (43) – ब्रैम्पटन
  • दुरांटे किंग-मैकलीन (27) – वर्तमान में अमेरिका में हथियार तस्करी के मामलों में हिरासत में

पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस प्रमुख निशान दुरैयप्पा ने कहा, “यह जांच साबित करती है कि हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों तक पहुंचने में सक्षम हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी भाग जाएं, कानून से बच नहीं सकते।”

