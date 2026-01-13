इतिहास का सबसे बड़ा सोना चोर निकला ये भारतीय शख्स, 400 किलो सोने को एयरपोर्ट से कर दिया था गायब

सोना चोर गिरफ्तार (X)
कनाडा पुलिस ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 वर्षीय अर्सलान चौधरी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सोमवार को टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई, जब वह दुबई से कनाडा लौटा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी का कनाडा में कोई स्थायी पता नहीं है। यह कार्रवाई ‘प्रोजेक्ट 24K’ के तहत की गई है, जो अप्रैल 2023 में हुई हाई-प्रोफाइल गोल्ड चोरी की जांच से जुड़ी है।
अप्रैल 2023 में ज्यूरिख से आई एक शिपमेंट, जिसमें करीब 400 किलो शुद्ध सोना (लगभग 6,600 गोल्ड बार) और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा शामिल थी, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यह घटना कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मानी जाती है।
पुलिस ने अर्सलान चौधरी पर $5,000 से अधिक की चोरी, अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक इस मामले में 10 लोगों पर आरोप तय किए जा चुके हैं या उनके खिलाफ कनाडा-व्यापी वारंट जारी हैं।
जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सिमरन प्रीत पनेसर को लेकर हुआ है, जो एयर कनाडा का पूर्व कर्मचारी है। आरोप है कि उसने एयरलाइन के आंतरिक सिस्टम में हेरफेर कर शिपमेंट को गलत दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार, पनेसर फिलहाल भारत में छिपा हुआ है। पिछले साल उसे चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के फ्लैट में ट्रेस किया गया था। उसके खिलाफ कनाडा-वाइड गिरफ्तारी वारंट जारी है।
इस केस में ब्रैम्पटन निवासी आर्चित ग्रोवर को मई 2024 में भारत से कनाडा लौटते समय पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस प्रमुख निशान दुरैयप्पा ने कहा, “यह जांच साबित करती है कि हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों तक पहुंचने में सक्षम हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी भाग जाएं, कानून से बच नहीं सकते।”
