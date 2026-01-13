इतिहास का सबसे बड़ा सोना चोर निकला ये भारतीय शख्स, 400 किलो सोने को एयरपोर्ट से कर दिया था गायब

कनाडा पुलिस ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 वर्षीय अर्सलान चौधरी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सोमवार को टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई, जब वह दुबई से कनाडा लौटा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी का कनाडा में कोई स्थायी पता नहीं है। यह कार्रवाई ‘प्रोजेक्ट 24K’ के तहत की गई है, जो अप्रैल 2023 में हुई हाई-प्रोफाइल गोल्ड चोरी की जांच से जुड़ी है।