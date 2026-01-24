बदमाशों ने कार को लूटने की कोशिश, कार सवार ने फेल की उनकी कोशिश

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही बदमाश बंदूक दिखाकर लूट की कोशिश करता है, कार ड्राइवर तेज़ी से कार को रिवर्स करता है और फिर अचानक आगे बढ़ाकर बाइक सवार बदमाश को टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही बदमाश कार के बोनट पर जा गिरता है और बाइक कार के नीचे फंस जाती है। वहीं दूसरा बदमाश कार के पीछे दौड़ता रह जाता है और दोनों ही लुटेरे अपने मंसूबों में बुरी तरह फेल हो जाते हैं।