बदमाशों ने कार को लूटने की कोशिश, कार सवार ने फेल की उनकी कोशिश

Robbers try to rob a car diver but fail
दुनियाभर में लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। बदमाश अलग-अलग तरीकों से मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और कई बार बंदूक की नोंक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिनमें अपराधी लोगों को डराकर लूटते नजर आते हैं। लेकिन कुछ मामलों में लुटेरों की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और उन्हें करारा सबक मिल जाता है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहा होता है। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश वहाँ पहुंचते हैं और कार के पास बाइक खड़ी कर देते हैं। उनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर कार ड्राइवर को बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा बदमाश बाइक पर बैठा रास्ता रोकने के लिए खड़ा रहता है।
वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही बदमाश बंदूक दिखाकर लूट की कोशिश करता है, कार ड्राइवर तेज़ी से कार को रिवर्स करता है और फिर अचानक आगे बढ़ाकर बाइक सवार बदमाश को टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही बदमाश कार के बोनट पर जा गिरता है और बाइक कार के नीचे फंस जाती है। वहीं दूसरा बदमाश कार के पीछे दौड़ता रह जाता है और दोनों ही लुटेरे अपने मंसूबों में बुरी तरह फेल हो जाते हैं।
