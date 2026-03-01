‘मैं मोदी से प्यार करता हूं, मैं भारतीय लोगों से…’, ईरान से युद्ध में फंसे तो डोनाल्ड ट्रंप को आई PM मोदी की याद

इस दोस्ती का सबसे चर्चित पल साल 2020 में तब देखने को मिला, जब ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। उस दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित भव्य ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में दोनों नेता एक साथ मंच पर नजर आए थे। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी और ट्रंप ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित भी किया था। इससे पहले वर्ष 2019 में ‘हाउडी मोदी’ (Howdy Modi) कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में हजारों भारतीय-अमेरिकियों ने भाग लिया और यह भारत-अमेरिका दोस्ती का बड़ा प्रतीक बना।