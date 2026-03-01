14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘मैं मोदी से प्यार करता हूं, मैं भारतीय लोगों से…’, ईरान से युद्ध में फंसे तो डोनाल्ड ट्रंप को आई PM मोदी की याद

Trump India Statement: ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपना विशेष प्यार दिखाया है। साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया कि वह जल्द ही फिर से भारत देश आने का प्लान बना रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 14, 2026

TRUMP-PM MODI

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Donald Trump: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026' के दौरान ट्रंप का एक खास संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारत और भारतीय लोगों से बेहद प्यार है। ट्रंप ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताया। यह संदेश अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने मंच से पढ़ा।

खास बात यह रही कि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह भविष्य में फिर से भारत आने का प्लान बना सकते हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं, ट्रंप का भारत और मोदी के लिए यह संदेश काफी चर्चा में आ गया है।

लूमर: भारत के लोगों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का खास मैसेज

आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है ये लॉरा लूमर… तो बता दें लॉरा लूमर अमेरिका की दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और ट्रंप की विशेष समर्थक हैं। उन्हें बड़े मंचों पर अक्सर ट्रंप की तारीफ करते हुए देखा गया है। इसके आलावा लूमर अपने विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती हैं।

कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने बताया कि मंच पर आने से कुछ समय पहले ही उनकी ट्रंप से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को वह संदेश पढ़कर सुनाया, लूमर ने कहा कि ट्रंप ने उनसे कहा, “मैं भारत से प्यार करता हूं। मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद हैं और मैं भारतीय लोगों से भी प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार नेता हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। भारत के लोगों से कहिए कि मैं जल्द ही एक और दौरे पर भारत आने की योजना बना रहा हूं।”

ट्रंप-मोदी की दोस्ती

राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) और पीएम मोदी (Narendra Modi) के बीच पिछले कुछ वर्षों में मजबूत राजनीतिक रिश्ते देखने को मिले हैं। दोनों नेताओं ने कई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और कूटनीतिक बैठकों के जरिए भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की है।

इस दोस्ती का सबसे चर्चित पल साल 2020 में तब देखने को मिला, जब ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। उस दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित भव्य ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में दोनों नेता एक साथ मंच पर नजर आए थे। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी और ट्रंप ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित भी किया था। इससे पहले वर्ष 2019 में ‘हाउडी मोदी’ (Howdy Modi) कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में हजारों भारतीय-अमेरिकियों ने भाग लिया और यह भारत-अमेरिका दोस्ती का बड़ा प्रतीक बना।

ट्रंप और मोदी कई मौकों पर एक-दूसरे की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। दोनों ने व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

ये भी पढ़ें

केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी
राष्ट्रीय
pm modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

14 Mar 2026 06:42 pm

Hindi News / World / ‘मैं मोदी से प्यार करता हूं, मैं भारतीय लोगों से…’, ईरान से युद्ध में फंसे तो डोनाल्ड ट्रंप को आई PM मोदी की याद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरानी शहरों में फिर धमाके: बमबारी के बाद सांसद की ट्रंप को सीधी धमकी- ‘अमेरिकी सैनिकों को बनाएंगे कैदी’

US-Israel and Iran War
विदेश

रज़ा बनेंगे ईरान के नए नेता? खामेनेई के बाद ईरान को मिला नया विकल्प

Crown Prince Reza Pahlavi of Iran
विदेश

दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट, 1,000 फीट ऊंची उठी लावा की लपटें

Kilauea volcano
विदेश

खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के क्या हैं मायने? पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

Kharg Island Strike
विदेश

मिडिल-ईस्ट में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने चौंकाया, 10 मिसाइलें दाग बढ़ाई टेंशन

Kim Jong-un
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.