सीजफायर पर वार्ता की विफलता के बाद ट्रंप का सनसनीखेज दावा, जानिए ईरान के लिए क्या कहा?

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम, होर्मुज स्ट्रेट और अन्य अहम मुद्दों पर करीब 21 घंटे तक चली लंबी वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत विफल होने के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि वह अमेरिका के साथ आगे की चर्चा में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ईरानी ने कहा कि जब तक अमेरिका किसी वाजिब और उचित समझौते पर सहमत नहीं होता है, तब होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ईरान ने स्पष्ट किया कि वह अपनी रणनीतिक सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेगा। दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर अभी भी गहरे मतभेद बने हुए हैं।