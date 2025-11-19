मां की मौत होते ही बेटा कोर्ट पहुँचा, 4200 करोड़ का चेल्सी महल हारा और वसीयत ने सारा खेल पलट दिया !

Chelsea townhouse inheritance dispute: यह एक स्विस अरबपति उर्सुला रैडक्लिफ(Ursula Radcliff) की कहानी है, जिसने मरने से पहले वसीयत बदल दी और लंदन के सबसे पॉश इलाके चेल्सी में 4200 करोड़ के पांच मंजिला चेल्सी टाउन हाउस से अपने बड़े बेटे रॉबर्ट को पूरी तरह बेदखल (Chelsea townhouse inheritance dispute) कर दिया। रॉबर्ट ने दावा कर आरोप लगाया किया कि उसकी मां को डिमेंशिया था, छोटी बहन क्लाउडिया ने जबरदस्ती वसीयत (Chelsea town house inheritance dispute) हड़प ली– इसके लिए उसने 220 करोड़ रुपये तक खर्च किए। अब 20 साल मां-बाप के साथ रहने वाला बेटा कोर्ट पहुंचा, लेकिन लंदन हाईकोर्ट ने मां की आखिरी वसीयत को सही माना। नतीजतन बेटा पूरी लड़ाई हार गया और 4200 करोड़ का महल छोटी बहन के पास रहा और रॉबर्ट को कुछ नहीं मिला।