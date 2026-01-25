चीन की चालबाजी जारी, ताइवान के पास दिखे 4 चाइनीज़ फाइटर जेट्स और 7 जहाज

1949 में चीन और ताइवान के एक-दूसरे से अलग होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया था। तभी से ताइवान अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है और खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। दूसरे कई देश भी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। वहीं चीन इसका विरोध करता है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। गौरतलब है कि इस मामले में अमेरिका (United States Of America) भी ताइवान के साथ है और चीन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन गुप्त तरीके से ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एक और युद्ध छिड़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक शांति पर असर पड़ सकता है।