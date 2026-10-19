यमन में संघर्ष ने फिर लिया खतरनाक मोड़, सैन्य ठिकाने पर हमले से बढ़ा क्षेत्रीय तनाव

यमन में यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब हूती लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच कई मोर्चों पर संघर्ष तेज हो गया है। रविवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास भी भीषण लड़ाई हुई थी। सरकारी सैन्य अधिकारी के मुताबिक, जायंट्स ब्रिगेड और नेशन शील्ड फोर्सेज की इकाइयों ने इस इलाके में हूती ठिकानों पर नया हमला शुरू किया। इन बलों ने जलडमरूमध्य की ओर जाने वाले रास्तों पर नजर रखने वाली अहम जगहों पर कब्जा करने के लिए कई दिशाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की। अधिकारी ने बताया कि हूती लड़ाकों ने मजबूत मोर्चों और खाइयों से जवाबी कार्रवाई की। इलाके में बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें बिछी होने के कारण सरकारी बलों की आगे बढ़ने की कोशिश मुश्किल हो गई है।