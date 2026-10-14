होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर डूबा मालवाहक जहाज

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि उसकी नेवी का इस रणनीतिक जलमार्ग पर पूरा कंट्रोल है और सामान की सामान्य शिपिंग व्यवस्था भी फिर से शुरू कर दी गई है, तो वहीँ ईरान का कहना होर्मुज स्ट्रेट पर हमेशा से ईरान का ही कंट्रोल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर रखा है और इसमें शिपिंग के लिए अमेरिका द्वारा बनाए गए अनाधिकृत मार्ग को भी ब्लॉक करने की बात कही है। इसी बीच अब होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज हादसे का शिकार बन गया है।