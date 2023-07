अमरीका में फिर बढ़ने शुरू हुए कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने 'समर वेव' की दी चेतावनी

Submitted by:

Covid Starts Increasing Again In USA: अमरीका में हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। इसे देखकर स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी भी जारी की है।

Covid in USA

पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट रही है। इससे लोगों को भी राहत मिली है। पर अब लग रहा है कि लोगों की यह राहत ज़्यादा समय पहले जैसी नहीं रहने वाली। और ऐसा होने जा रहा है अमरीका में। पढ़कर आपके मन में सवाल आना लाज़िमी है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब है अमरीका (United States Of America) में हाल ही में कोरोना के मामलों में कुछ इजाफा होना। इस बात की जानकारी अमरीका के सीडीसी (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) के कोरोना अधिकारी डॉ. ब्रैंडन जैक्सन ने दी है।